У Лядовському скельному монастирі відзначили 20-річчя відновлення чернецтва
19:03, 11 вересня 2018Православ`я
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У Лядовському скельному монастирі відзначили престольне свято / orthodox.vinnica.ua
У день свята Усікновіння Глави Іоанна Предтечі, 11 вересня, митрополит Симеон відвідав Лядівський чоловічий скельний монастир, який цього дня відзначає 20-річчя відновлення чернечого життя та престольне свято.
Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.
Після літургії та святкового молебню митрополит Симеон привітав керуючого Могилів-Подільською єпархією владику Агапіта, настоятеля монастиря архімандрита Антонія (Нетребіна) та братію обителі з престольним святом і ювілейною датою.
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