У Лядовському скельному монастирі відзначили 20-річчя відновлення чернецтва

У день свята Усікновіння Глави Іоанна Предтечі, 11 вересня, митрополит Симеон відвідав Лядівський чоловічий скельний монастир, який цього дня відзначає 20-річчя відновлення чернечого життя та престольне свято.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Після літургії та святкового молебню митрополит Симеон привітав керуючого Могилів-Подільською єпархією владику Агапіта, настоятеля монастиря архімандрита Антонія (Нетребіна) та братію обителі з престольним святом і ювілейною датою.