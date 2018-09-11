Частка мощей Олександра Невського передана Молдавській Православній Церкві

Руська Православна Церква передала частку мощей святого благовірного князя Олександра Невського з Олександро-Невської лаври Санкт-Петербурга віруючим Молдови.

Про це повідомляє російське інформагентство.

Раніше митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир звернувся до митрополита Санкт-Петербурзького й Ладозького Варсонофія з проханням передати в кафедральний собор Кишинева християнську святиню. Один із приділів кафедрального собору молдавської столиці освячений на честь благовірного князя Олександра Невського.

У передачі мощей взяв участь керівник і засновник санкт-петербурзького Дитячого хоспісу протоієрей Олександр Ткаченко.

«Намісник Свято-Троїцької Олександро-Невської лаври єпископ Назарій прийняв рішення передати частку мощей святого благовірного великого князя Олександра Невського в дар собору. Мощі передані, сьогодні вони покинуть Санкт-Петербург, щоб напередодні свята перенесення мощей благовірного Олександра Невського (12 вересня) вони вже були в Кишиневі й люди могли б вклонитися їм на свято», – сказав Ткаченко.

«Це буде велике свято для всієї церкви Молдови і для всіх православних віруючих», – додав він.