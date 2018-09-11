Митрополит Онуфрій розповів як досягти внутрішнього миру

У день пам’яті Усікновення глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, 11 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-Преображенському монастирі у селі Нещерів на Київщині.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Після Божественної літургії Предстоятель очолив молебень святому Іоанну Предтечі. Наприкінці Архіпастир розповів про мученицьку смерть святого Іоанна Хрестителя, а також наголосив на необхідності для християн бути стійкими і постійними у вірі.

“Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, бути вірними Богові, бути принциповими у своїх питаннях віри, по відношенню до Бога, і йти тим шляхом, який намальований нам у Святому Письмі, у Святому Євангелії. Цей шлях називається вузьким, але він приємний, він не є гірким. На цьому вузькому шляху Христових заповідей є внутрішня радість і внутрішній мир”, – зазначив Предстоятель.