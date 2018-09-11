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В Олександро-Невській лаврі відкриють фотовиставку про красу православної віри

16:16, 11 вересня 2018
Православ`я
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Фотовиставка про красу православної віри / Фото Ольги Григор'євої

Головна мета заходу – показати красу православної віри й розповісти про найголовніші події в житті православної людини – Таїнства хрещення та вінчання, повідомляє "Фома".

Фото Юлії Полуектової

Серед героїв фотографій – як звичайні люди, так і відомі медійні особистості: віра об'єднує всіх, незалежно від соціального стану та віку.

На відкритті виступлять відомі богослови та мистецтвознавці.

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