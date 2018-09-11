В Олександро-Невській лаврі відкриють фотовиставку про красу православної віри

В Олександро-Невській лаврі у Санкт-Петербурзі 23 вересня відбудеться відкриття фотовиставки.

Головна мета заходу – показати красу православної віри й розповісти про найголовніші події в житті православної людини – Таїнства хрещення та вінчання, повідомляє "Фома".

Серед героїв фотографій – як звичайні люди, так і відомі медійні особистості: віра об'єднує всіх, незалежно від соціального стану та віку.

На відкритті виступлять відомі богослови та мистецтвознавці.