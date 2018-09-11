В Олександро-Невській лаврі відкриють фотовиставку про красу православної віри
16:16, 11 вересня 2018Православ`я
5391 0
Фотовиставка про красу православної віри / Фото Ольги Григор'євої
В Олександро-Невській лаврі у Санкт-Петербурзі 23 вересня відбудеться відкриття фотовиставки.
Головна мета заходу – показати красу православної віри й розповісти про найголовніші події в житті православної людини – Таїнства хрещення та вінчання, повідомляє "Фома".
Фото Юлії Полуектової
Серед героїв фотографій – як звичайні люди, так і відомі медійні особистості: віра об'єднує всіх, незалежно від соціального стану та віку.
На відкритті виступлять відомі богослови та мистецтвознавці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter