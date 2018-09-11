Тисячі православних вшанували пам'ять преподобного Іова Почаївського

Урочисті святкування дня пам’яті преподобного Іова Почаївського тривали з 7 по 10 вересня у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт обителі, в п’ятницю після вечірнього богослужіння в Успенському соборі лаври відбувся багатолюдний хресний хід з ракою преподобного. Після того, як братія та віряни обійшли навколо монастиря, освячуючи вулиці міста, чудотворні мощі були поміщені в Преображенському соборі.

9 вересня, після пізньої літургії, в цьому соборі був відслужений молебень перед ракою з мощами преподобного Іова. О 17.00 розпочалося святкове всенічне бдіння, під час якого паломники змогли прикластися до нетлінних мощей і були помазані святим єлеєм.

10 вересня, в понеділок, було відслужено дві Божественні літургії. Рання - о 5.00 ранку в Преображенському соборі, її очолив єпископ Нафанаїл.

Головна урочиста святкова літургія була звершена о 9.00. Службу очолив митрополит Марк.

Після закінчення літургії відбувся хресний хід територією лаври з мощами преподобного до Печерному храму, де був закінчений молебень і прочитана молитва перед його святими мощами. Після чого владика-намісник Володимир звернувся до присутніх зі словом.