Єрусалимський Патріарх розповів паломникам з України про глобалізацію

У Єрусалимській Православній Церкві моляться за народ України.

Про це Блаженніший Патріарх Святого града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III сказав 7 вересня під час зустрічі з делегацією українських паломників, яку очолив митрополит Лука, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

«Ми молимося за народ України, – наголосив Патріарх. – Глобалізація має своєю головною метою – насамперед руйнування Православної Церкви. Щупальці глобалізації намагаються проникнути і в Церковне Тіло, щоб його зруйнувати. Це відбувається по всьому світу, в тому числі і в Україні. Втручання політиків у справи Церкви – це ознаки такого процесу. Тільки Хрест і Воскресіння Іісуса Христа дає нам силу і надію на збереження світу, нашої віри, нашої ідентичності…».

Патріарх Єрусалимської Церкви відзначив, що православні народи сьогодні піддаються особливим випробуванням, але не повинні втрачати надії.

«Ми живемо Воскресінням Господа нашого Іісуса Христа. Світ і відновлення єдності прийдуть тільки через Церкву і нашу молитву. Прикладом цього є Церква Єрусалимська, присутність якої тут протягом багатьох століть є незмінним дивом. Пішли в небуття великі імперії, а Церква живе», – підкреслив Блаженніший Патріарх Феофіл.

Також Предстоятель Єрусалимської Православної Церкви наголосив на особливій важливості спільних богослужінь на Святій Землі.

«Спільні богослужіння зміцнюють нашу Всеправославну єдність, допомагають усвідомити нас єдиною Церквою, яка несе своє служіння в різних регіонах земної кулі, стикається з різними викликами і труднощами, але як єдине тіло Христове здійснює місію спасіння», – підсумував Його Блаженство.