Митрополит Симеон взяв участь у святкуванні 655-ї річниці заснування Вінниці

Митрополит Симеон 8 вересня взяв участь в урочистих заходах з нагоди 655-ї річниці заснування Вінниці, 380-ї річниці здобуття подільським містом Магдебурзького права та 25-річчя створення оновленого міського герба.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ, митрополит Симеон разом з представниками духовенства відвідав урочисте відкриття свята, яке проходило на центральній площі Вінниці - Соборній. Вінничан і гостей міста привітали Петро Порошенко та Володимир Гройсман, які прибули на свято. Слова привітань також прозвучали від міського голови Сергія Моргунова.

Після урочистого відкриття митрополит Симеон разом з почесними гостями свята оглянув різні творчі та історичні локації, якими був заповнений центр міста. Серед них особливо цікавими були відтворення копій дерев'яних споруд часів створення міста, а також клейноди міського голови та зразки гербів Вінниці, починаючи з ХVІІ століття до цього дня.

Також на День міста митрополит Симеон разом із духовенством звершили подячний молебень у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.