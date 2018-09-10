У день початку ленінградської блокади православні ушанували пам'ять загиблих

У 77-му річницю початку фашистської блокади, 8 вересня, в Санкт-Петербурзі молитовно вшанували пам'ять загиблих.

За традицією на Піскаревському меморіальному кладовищі відбулася церемонія покладання вінків та квітів, повідомляє patriarchia.ru.

Делегація Санкт-Петербурзької єпархії на чолі з єпископом Царськосільським Маркеллом поклала до монумента Матері-Батьківщини вінок. Біля гранітної стіни з написом «Ніхто не забутий і ніщо не забуте» священнослужителі проспівали «Вічну пам'ять» загиблим.

У всіх храмах міста після Божественної літургії було звершено поминання померлих від ран, голоду й холоду».

Блокада тривала до 27 січня 1944 року. За цей час у місто було випущено близько 170 тисяч снарядів і бомб, число померлих від обстрілів, холоду й голоду склало 700 тисяч осіб. При обороні та визволенні міста загинуло 2 млн воїнів.