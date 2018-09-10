У Києво-Печерській лаврі сьогдні святкують Собор преподобних Дальніх печер

У день свята Собору преподобних отців Києво-Печерських, які у Дальніх печерах спочивають, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, під час Літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Богослужіння завершилось молебнем перед іконою Собору преподобних Дальніх печер. Після одпусту Митрополит Онуфрій привітав паству зі святом, побажав вірним всього необхідного для земного життя і вічного спасення та благословив усіх.