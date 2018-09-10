У Києво-Печерській лаврі сьогдні святкують Собор преподобних Дальніх печер
14:58, 10 вересня 2018Православ`я
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У день свята Собору преподобних отців Києво-Печерських, які у Дальніх печерах спочивають, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, під час Літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.
Богослужіння завершилось молебнем перед іконою Собору преподобних Дальніх печер. Після одпусту Митрополит Онуфрій привітав паству зі святом, побажав вірним всього необхідного для земного життя і вічного спасення та благословив усіх.
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