На Волині відспівали загиблого воїна у його рідному храмі

На Волині в селі Старосілля провели в останню путь загиблого українського військовослужбовця Сергія Нагорного. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Священики Колківської округи Волинської єпархії УПЦ на чолі з настоятелем Старосільського Свято-Успенського храму благочинним протоієреєм Петром Бугайчуком здійснили відспівування спочилого воїна Сергія в його рідному храмі.

Помер Сергій Нагорний на передовій. Після двох поранень та контузії не витримало серце, і воїн відійшов у вічність на бойовому посту.

Помолитися про спочилого та підтримати рідних та близьких прийшли представники місцевої влади, вчителі, медики, військові, жителі навколишніх сіл.