У Почаєві тисячі віруючих пройшли хресним ходом з мощами преподобного Іова

В Свято-Успенській Почаївській лаврі відбувся багатолюдний хресний хід зі святими мощами преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт pochaev.org.uа, після завершення вечірнього богослужіння в печерному храмі монастиря, в якому покояться мощі преподобного, був відслужений урочистий молебень. Після чого урочистим молитовним ходом рака з чудотворними мощами була пронесена навколо святої обителі вулицями міста.

Святі мощі були занесені в Свято-Преображенський собор лаври, після чого в ньому був відслужений молебень і акафіст святому.

У богослужіннях, які звершила братія Свято-Успенської Почаївської Лаври на чолі з намісником обителі митрополитом Почаївським Володимиром, взяли участь численні паломники, котрі прибули в обитель з нагоди дня пам’яті святого.

10 вересня Православна Церква вшановує день знайдення мощей преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.