Синод РПЦ оприлюднив офіційну позицію з приводу призначення екзархів Константинопольського Патріархату в Києві

Священний Синод Руської Православної Церкви висловив протест і обурення у зв'язку з опублікованим 7 вересня комюніке Генерального секретаріату Священного Синоду Константинопольського Патріархату, в якому повідомляється про призначення двох єрархів цієї Церкви — архієпископа Памфилийского Данила (США) і єпископа Едмонтонського Іларіона (Канада) — «экзархами» Константинопольського Патріархату в Києві.

Як повідомляє patriarchia.ru, "дане рішення прийнято без погодження з Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом і митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм і є грубим нехтуванням церковних канонів, що не дозволяють єпископам однієї Помісної Церкви втручатися у внутрішнє життя і справи іншої Помісної Церкви (2-е правило II Вселенського Собору; 20-е правило Трульського Собору; 13-е правило Антіохійського Собору; 3-е, 11-е і 12-е правила Сардикійского Собору)".

"Воно повністю суперечить діючій до сьогоднішнього дня незмінної позиції Константинопольського Патріархату і особисто Патріарха Варфоломія, який неодноразово заявляв, що визнає Блаженнішого митрополита Онуфрія єдиним канонічним главою Православної Церкви в Україні. Рішення Константинопольського Патріархату прийняти до розгляду питання про надання автокефалії «православним віруючим України» прийнято всупереч волі єпископату Української Православної Церкви, який одностайно висловився за збереження її існуючого статусу", - йдеться в повідомленні.

"Дані дії заводять у глухий кут відносини між Руською і Константинопольською Церквами, створюють реальну загрозу єдності всього світового Православ'я. Священний Синод Руської Православної Церкви заявляє, що вся повнота відповідальності за дані антиканонічна, діяння лягають особисто на Патріарха Варфоломія і тих осіб у Константинопольської Церкви, які їх підтримують. Відповідні дії Московського Патріархату будуть найближчим часом", - констатують в РПЦ.