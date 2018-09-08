В УПЦ зробили заяву у зв’язку з призначенням Константинопольським Патріархатом екзархів у Київ

Константинопольський Патріархат 7 вересня офіційно повідомив, що «в рамках підготовки вирішеного надання автокефального устрою Православній Церкві в Україні», призначив архієпископа Памфільського Даниїла зі Сполучених Штатів Америки, а також єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади в якості своїх екзархів у Київ.

Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви заявив, що призначення екзархів є грубим порушенням канонічної території Української Православної Церкви. Дане рішення Константинопольського Патріархату суперечить 2-му правилу Другого Вселенського (Константинопольського) Собору: «не будучи запрошеними, єпископи нехай не переходять за межі своєї області».

Призначення екзархів в Київ відбулося без відома Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, як єдиного канонічного єпископа міста Києва. Відповідальність за можливі негативні наслідки цього діяння лежатиме на Константинопольському Патріархаті.

Текст офіційного повідомлення Константинопольського Патріархату в перекладі з грецької мови нижче:

«Повідомляється, що в рамках підготовки до вирішеного надання автокефального статусу Православній Церкві в Україні Вселенський Патріархат призначив як своїх Екзархів у Києві Високопреосвященного архієпископа Памфільського Даниїла з Америки та Преосвященного єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади, які обидва служать у цих країнах православним українцям у Вселенському Патріархаті.