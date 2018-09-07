В Енергодарі православні молилися, щоб Господь зберіг світ від бід
20:10, 07 вересня 2018Православ`я
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В Енергодарі православні звершили молебень / hramzp.ua
З благословення митрополита Луки в енергодарському храмі на честь ікони Божої Матері «Призри на смирення» був відслужений молебень про збереження творіння Божого.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Віруючі молилися про те, щоб Господь «не погубил мир сей гладом, жаждею и иными бедами, но сохранил его и нас пощадил» для Своєї слави.
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