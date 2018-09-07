Православні відзначили свято Вінницько-Рожецької ікони Богородиці

У день свята Вінницько-Рожецької ікони Божої Матері, 7 вересня, митрополит Симеон разом з духовенством звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці.

Під час богослужіння віряни мали змогу вклонитись списку Вінницько-Рожецької ікони, який постійно перебуває у кафедральному соборі, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Після літургії митрополит Симеон привітав усіх присутніх зі святом ікони Божої Матері та історичною подією - 85-річчям від дня заснування Вінницької єпархії.

*Рожецька ікона – єдиний образ, який залишився неушкодженим під час пожежі в Рожецькому монастирі на Поділлі у 30-х роках ХVІII століття. Отримав назву «Врятована з пожежі Божа Матір», або ж «Рожецька ікона Божої Матері». Перебувала у Вінницькому Благовіщенському жіночому монастирі (з 1802 р.), Браїлівській обителі (з 1845 р.), у 1891 році повернулася у відновлену Рожецьку пустинь. За переданням, на початку 40-х років ХХ століття мироточила. Подальша доля оригіналу ікони невідома.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 27 жовтня 2015 року визнана загальноцерковною святинею. Сучасна копія старовинного образу перебуває у Спасо-Преображенському соборі Вінниці.