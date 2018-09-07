Митрополит Антоній розповів, як контролювати свої почуття (рос.)

Управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Антоний рассказывает о том, к чему могут привести неконтролируемые чувства – и какой может быть альтернатива.

"Грех, вошедший в нашу жизнь, извратил лучшие свойства человеческой души. К примеру, ревность, которая по замыслу Творца должна была быть стимулирующей силой в движении к Богу, сейчас не только не помогает человеку, а разъедает нас.

Ревность просто противоестественна здравому смыслу. Каждый человек рожден свободным, а страстная ревность убивает свободу другого и нашу собственную.

Таким образом, мы искажаем замысел Божий относительно каждого из нас. И эти искажения в первую очередь перекрывают именно нам живоносный источник благодати, радости, мира.

Ревнивый теряет покой. Он постоянно нервничает, беспокоится и лишается главного – доверия. Доверия к людям и Богу. Да, и ему самому перестают в результате доверять, видя постоянное беспокойство.

Подозрительность вкрадывается в сердце, и человек становится неспособным любить, дружить, верить. Он всех всегда подозревает. И перестает радоваться. Сомнения и злые помыслы завладевают им полностью.

Ревность – мать злости. Она порождает ожесточение и гнев. И если ее не контролировать и не избавляться от нее, она сжигает сердце и ум, делая человека безумным. Безумие, к сожалению, частый конец ревнивца. В состоянии безумного гнева такие люди могут пойти на самые ужасные и непоправимые поступки.

Важно вовремя выявить в себе это качество и просить милосердного Господа помочь одолеть его. Только своими силами никак не справиться. Ревность слишком быстро пускает глубокие корни и берет человека в свою власть, обезволивает его.

Ревность – признак слабости. А вот смирение и кротость – основа подлинной смелости и мужества. Именно поэтому Церковь и призывает своих чад стяжать смирение. Когда человек подлинно смирен перед Богом, тогда ему дается настоящая стойкость и мужество.

С помощью смирения можно победить любой недуг, любую страсть, в том числе и ревность. Ревность – слабость, а смирение – сила.

Смирение - это победа человека над самим собой, способность открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая Своей благодатью нашу жизнь. И даже если Господь попустит испытания, они будут нам во благо, потому что, смиренно преодолевая их, мы этим выражаем свою надежду на Бога и Его всесильную помощь".

Митрополит Антоний - для "Вести".