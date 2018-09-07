Представники УПЦ та ОБСЄ обговорили стан релігійної свободи на Прикарпатті

В офісі Місії ОБСЄ в Івано-Франківську 6 вересня відбулася зустріч представників Івано-Франківської єпархії УПЦ зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Під час заходу були обговорені питання стану релігійної свободи, дотримання прав вірян УПЦ на Прикарпатті.