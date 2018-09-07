В Італії делегація УПЦ бере участь у Міжнародній богословській конференції

У Бозе (Італія) з 5 по 8 вересня проходить XXVI Міжнародна богословська конференція.

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія делегація Української Православної Церкви бере участь у ХХVI Міжнародній богословській конференції з православної духовності на тему «Розсудливість і християнське життя», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Львівської єпархії.

У роботі форуму традиційно беруть участь представники Помісних Православних Церков, інших конфесій, богослови різних навчальних закладів та науково-дослідних центрів.

Делегацію УПЦ очолив архієпископ Львівський і Галицький Філарет, до складу якої входять: ієромонах Філарет (Волошин) – проректор КДАіС з навчально-методичної роботи; архімандрит Дамаскин (Лебедь) – завідуючий бібліотекою КДАіС; протоієрей Андрій Наливайко – викладач Одеської духовної семінарії; Бортник Сергій Михайлович – професор КДАіС; Савич Олександр – керівник апарату Львівської єпархії.