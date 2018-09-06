Митрополит Симеон освятив новий корпус вінницького ВУЗу та благословив студентів

Митрополит Симеон на запрошення керівництва 6 вересня відвідав Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ, архієрей звершив молебень перед початком навчання і благословив на новий навчальний рік першокурсників та викладачів вузу. Під час молебню співслужили священики вінницьких храмів, а також настоятель каплиці, яка знаходиться в інституті, протоієрей Анатолій Кузнєцов.

Митрополит Симеон побажав студентам бути сумлінними у здобутті знань, які мають послужити на користь їм та для розвитку економіки і для процвітання України. Архіпастир також привітав зі святом викладачів і побажав їм сил і натхнення у педагогічній праці.

Звертаючись до директора інституту Наталії Замкової, митрополит Симеон привітав її з Днем тезоіменитства, який буде відзначатися 8 вересня, в день пам’яті святих мучеників Адріана і Наталії, й подарував їй букет квітів.

Митрополит Симеон окропив першокурсників святою водою.

Після молебня за студентів митрополит Симеон разом із духовенством звершив чин освячення нового корпусу Вінницького торговельно-економічного інституту.