Президент Естонії обговорила з Предстоятелем Естонської Православної Церкви відносини між державою й церквою

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Пюхтицький монастир у Куремяе й зустрілася з новим Предстоятелем Естонської Православної Церкви Митрополитом Євгеном.

Ректора Московської духовної академії, архієпископа Верейського Євгенія обрали предстоятелем Естонської Православної Церкви в травні, після того, як колишній Глава Церкви Митрополит Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя, повідомляє російське інформагентство.

«Під час нашої короткої ознайомчої зустрічі я роз'яснила митрополиту відносини між естонською державою та церквою і закликала його до тісної співпраці як з Радою церков, так і з іншими діючими в Естонії громадами», - написала Кальюлайд в Facebook.