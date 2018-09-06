Президент Естонії обговорила з Предстоятелем Естонської Православної Церкви відносини між державою й церквою
17:15, 06 вересня 2018Православ`я
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Президент Естонії / blagovest-info.ru
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Пюхтицький монастир у Куремяе й зустрілася з новим Предстоятелем Естонської Православної Церкви Митрополитом Євгеном.
Ректора Московської духовної академії, архієпископа Верейського Євгенія обрали предстоятелем Естонської Православної Церкви в травні, після того, як колишній Глава Церкви Митрополит Корнилій помер 19 квітня на 94-му році життя, повідомляє російське інформагентство.
«Під час нашої короткої ознайомчої зустрічі я роз'яснила митрополиту відносини між естонською державою та церквою і закликала його до тісної співпраці як з Радою церков, так і з іншими діючими в Естонії громадами», - написала Кальюлайд в Facebook.
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