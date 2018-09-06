У Запоріжжі УПЦ передала дитячій лікарні медичне обладнання

Митрополит Лука 5 вересня зустрівся з генеральним директором Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрієм Борзенко та передав від імені запорізької православної громади медичне обладнання вартістю понад 100 тисяч гривень.

Необхідне для одужання маленьких пацієнтів обладнання було придбано на кошти прихожан Запорізьких храмів і меценатів у рамках щорічного благодійного соціального проекту «Любов милосердствує», повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

З року в рік медичні установи міста та області завдяки безоплатній допомозі віруючих оснащуються сучасним обладнанням і приладами. Цього разу в дар дитячої обласної лікарні було передано вісім функціональних ліжок із матрацами, які не промокають і сто Ліній Інфузомату Спейс.

За словами головного лікаря, за роки співпраці, яке почалося ще в 2011 році, в різні відділення лікарні, а це насамперед у відділення онкогематології, саме на кошти Запорізької єпархія УПЦ було поставлено цінне й унікальне устаткування.