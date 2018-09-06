Кіровоградська єпархія УПЦ 16 вересня проведе День батька

У Кропивницькому в парку ім. Крючкова біля Свято-Успенського храму УПЦ 16 вересня відбудеться свято "День тата". Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ. У програмі свята молитва за сім´ю, концерти, показові виступи, майстер-класи, солодощі та багато іншого. Початок у неділю, після Божественної літургії об 11.30.

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