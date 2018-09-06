Кіровоградська єпархія УПЦ 16 вересня проведе День батька
14:17, 06 вересня 2018Православ`я
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У Кропивницькому відбудеться "День тата" / orthodox-kr.org.ua
У Кропивницькому в парку ім. Крючкова біля Свято-Успенського храму УПЦ 16 вересня відбудеться свято "День тата".
Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.
У програмі свята молитва за сім´ю, концерти, показові виступи, майстер-класи, солодощі та багато іншого.
Початок у неділю, після Божественної літургії об 11.30.
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