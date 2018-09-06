В Одесі керівники молодіжних об'єднань при храмах УПЦ обговорили план заходів на півріччя

В Одесі 5 вересня відбулася зустріч керівників молодіжних об'єднань при храмах міста.

На зборах був обговорений план заходів на найближче півріччя, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Підготовлені заходи охоплюють соціальну, культурну, освітню, місіонерську та спортивну сфери.

Також учасник молодіжного служіння Максим Макогонюк поділився досвідом і методикою в організації командної роботи серед молоді на парафії. На завершення зустрічі керівники молодіжок поділилися з колегами своїми пропозиціями щодо організації духовенством роботи з молоддю на парафіях.