Ректор КДАіС розповів вихованцям про навчально-виховний процес у Київських духовних школах
11:37, 06 вересня 2018Православ`я
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Ректор КДАіС зустрівся з вихованцями 1-3-х класів семінарії
В актовій залі Києво-Печерської лаври 5 вересня ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Сильвестр зустрівся з вихованцями 1-3 класів Київської духовної семінарії.
Як повідомляє прес-служба КДА, під час зустрічі владика ректор розповів про основні положення навчально-виховного процесу в Київських духовних школах, а вихованці, у свою чергу, мали змогу задати питання щодо навчання за кордоном, про співпрацю КДА з вузами України й інших країн, а також багато інших хвилюючих їх питань.
4 вересня єпископ Сильвестр зустрівся зі студентами І та ІІ курсів магістратури і вихованцями 4-го класу бакалаврату.
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