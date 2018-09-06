Ректор КДАіС розповів вихованцям про навчально-виховний процес у Київських духовних школах

В актовій залі Києво-Печерської лаври 5 вересня ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Сильвестр зустрівся з вихованцями 1-3 класів Київської духовної семінарії.

Як повідомляє прес-служба КДА, під час зустрічі владика ректор розповів про основні положення навчально-виховного процесу в Київських духовних школах, а вихованці, у свою чергу, мали змогу задати питання щодо навчання за кордоном, про співпрацю КДА з вузами України й інших країн, а також багато інших хвилюючих їх питань.

4 вересня єпископ Сильвестр зустрівся зі студентами І та ІІ курсів магістратури і вихованцями 4-го класу бакалаврату.