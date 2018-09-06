У Молдові Православна Церква закликає молитися за порятунок країни від кору

Митрополит Кишинева і всієї Молдови Володимир закликав священиків і мирян молитися за порятунок країни від кору.

Про це повідомляє «Благовіст-Інфо».

«Ми глибоко стурбовані безпрецедентною ситуацією, яка склалася вперше за 10 років і має тяжкі наслідки - особливо серед дітей, де зареєстровано 142 випадки захворювань на кір. У зв'язку з цим звертаємося до священиків та вірних нашої Церкви з батьківським закликом в ці дні тяжких випробувань проводити молитви для позбавлення країни від цього заразного захворювання», - сказав митрополит Володимир.

Також він благословив священиків разом з органами влади на місцях та медичними установами «втягуватися в кампанію по інформуванню населення і надання духовної допомоги віруючим, щоб всім разом сприяти вихованню молодого покоління здоровим як фізично, так і духовно».

При цьому уточнюється, що в зверненні нічого не сказано про необхідність щеплення населення від кору.

За даними Національного агентства охорони здоров'я Молдови, з 1 січня по 4 вересня в республіці було підтверджено 198 випадків кору, ще у 68 осіб є підозра на кір. Причиною такого різкого сплеску захворювання стала велика кількість не щеплених від вірусу дітей, особливо в Гагаузії.