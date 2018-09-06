У Житомирі в день свята Подільської ікони Богородиці православні звершили хресний хід (відео)

У день свята Подільської ікони Божої Матері та відання свята Успіння Пресвятої Богородиці, 5 вересня, в Успенському архієрейському соборі Житомира була звершена урочиста Божественна літургія.

За традицією після літургії архієреї, духовенство та віряни вирушили хресною ходою вулицями міста до Спасо-Преображенського та Хрестовоздвиженського кафедральних соборів, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

Під час хресного ходу архієреї звершили заупокійну літію на центральній площі міста біля пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні.

Близько трьох тисяч мирян та понад дві сотні священослужителів пройшли хресним ходом центральними вулицями міста із чудотворним образом, повідомляється на сторінці митрополита Никодима в Фейсбук.

*Точних відомостей про ікону Божої Матері "Подільська" немає, але згідно з переданням, чудотворний образ був у пошані навіть раніше заснування храму, який був побудований у 1700 році.

У 1872 році в Житомирі загострилася епідемія холери. Житомиряни, пронесли святиню по всім вулицям міста, після чого епідемія згасла. Тоді була встановлена традиція в день Успіння Богоматері звершувати по вулицям Житомира хід з іконою Подільської Божої Матері. У роки радянської влади традиція перервалася, але була відроджена.

У 1935 році влада закрила храм, але православним вдалось заховати ікону.

Коли ж у 1941 році церкву відкрили, образ повернули у храм. В 1967 році Свято-Успенську церкву в черговий раз закрили, а ікону перенесли в Спасо-Преображенський собор. У 1992 році Успенський храм повернули єпархії, чудотворний образ повернувся під своди рідного храму. Наразі ікона знаходиться у новому кіоті.