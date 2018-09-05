Десниця святителя Спиридона Триміфунтського прибула в Кемерово

У Кемерово з Красноярська увечері 4 вересня було принесено ковчег із десницею святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця.

З благословення митрополита Кемеровського і Прокоп'євського Арістарха в аеропорту Кемерово святиню зустріли секретар Кемеровського єпархіального управління протоієрей Димитрій Мошкін, а також благочинні Кемерова – протоієрей Олександр Гусаков і протоієрей Костянтин Федяєв, повідомляє patriarchia.ru.

Звершивши славлення біля ковчега з мощами, делегація попрямувала в споруджуваний храм на честь святителя Спиридона в Кемерові, де настоятель храму священик Алексій Курлюта за участю священнослужителів столиці Кузбасу звершив молебень.

Понад 200 людей отримали можливість помолитися біля святині, яка зберігається на грецькому острові Корфу. Архімандрит Іустин (Євангелос), який супроводжує ковчег із мощами зазначив, що якщо святитель зволив відвідати цей храм, то і надалі буде прихильним до якнайшвидшого завершення його будівництва.

По закінченні молебню члени грецької делегації підписали іменні цеглини, які будуть використані при зведенні стін храму святителя Спиридона.

О 9.00 5 вересня біля воріт Знам'янського кафедрального собору Кемерово відбулася урочиста зустріч святині, яка пробуде в столиці Кузбасу до 6 вересня.