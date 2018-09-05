Духовенство та віряни Поліської єпархії УПЦ попросили захисту в державної влади

Священство та віряни Поліської єпархії УПЦ, як громадяни своєї Держави, просять у неї захисту від нападів на Церкву.

Про це сказав митрополит Сарненський і Поліський Анатолій під час зустрічі з головою Рівненської ОДА Олексієм Муляренко, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Під час зустрічі митрополит Анатолій розповів про стан справ у єпархії та про здобутки – освячення нових храмів, освячення місць під забудову святинь, реєстрацію нових громад.

Також митрополит Анатолій зазначив: «Духовенство та віряни Поліської єпархії УПЦ, які стоять на позиції канонічної Церкви, є громадянами своєї Держави і просять захисту у Держави від нападів, котрі, на жаль, чиняться на адресу Української Православної Церкви».

У свою чергу губернатор подякував владиці за «стабільний стан в єпархії, в якій не порушуються державні закони духовенством Української Православної Церкви», та за співпрацю і здобутки.