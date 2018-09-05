У Почаївській лаврі 10 вересня відзначать день знайдення мощей преподобного Іова: розклад богослужінь

У Свято-Успенській Почаївській лаврі 10 вересня відзначать престольне свято – день обретіння мощей преподобного Іова Почаївського.

Про це повідомляється на сайті обителі.

Розклад богослужінь на свято знайдення мощей преподобного Іова Почаївського:

7 вересня, у п’ятницю, вечірнє богослужіння розпочнеться о 16.00 в Успенському соборі. Після богослужіння, близько 19.00 відбудеться хресний хід з мощами преподобного Іова Почаївського навколо монастиря вулицями міста. Святі мощі угодника Божого після хресного ходу занесуть в Преображенський собор.

9 вересня, неділя.

10.00 – пізня літургія в Преображенському соборі. Після літургії – акафіст преподобному Іову.

17.00 – всенічне бдіння в Преображенському соборі.

10 вересня, понеділок.

5.00 - рання літургія в Преображенському соборі.

9.00 - пізня літургія в Преображенському соборі, після якої мощі преподобного Іова занесуть у Печерний храм, де вони завжди перебувають.