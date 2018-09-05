В Іоанно-Предтеченському монастирі вшанували пам'ять єпископа Вяземського, розстріляного чекістами у вересні 1918 року

Напередодні 100-річної річниці від дня мученицької кончини священномученика Макарія (Гневушева), першого єпископа Вяземського, 3 вересня, в Іоанно-Предтеченському жіночому монастирі міста Вязьми було звершено всеношну з літією архієрейським чином.

Службу очолили митрополит Смоленський і Дорогобузький Ісидор, єпископ Вяземський і Гагарінський Сергій, єпископ Рославльський і Десногорський Мелетій. Архіпастирям співслужило духовенство Вяземський єпархії, повідомляє "Монастирський вісник".

Молитовні піснеспіви виконав хор Іоанно-Предтеченського жіночого монастиря. Під час співу канону присутні були помазані освяченим єлеєм.

По завершенні богослужіння було звершено славлення перед іконою священномученика Макарія (Гневушева), першого єпископа Вяземського.

Після закінчення богослужіння митрополит Ісидор звернувся до всіх присутніх з архіпастирським словом.

4 вересня 1918 року єпископ Макарій за звинуваченням в «організації білогвардійського повстання» був розстріляний чекістами в передмісті Смоленська. За спогадами його дочки, чотирнадцять засуджених до смерті були доставлені в пустинне місце за Смоленськом і поставлені спиною до виритої могилі. Кат підходив до кожного і робив постріл у лоб. Владика, перебуваючи у кінці шеренги, з чотками гаряче молився за кожного зі страчених. Він був застрелений останнім.