У прес-службі Волинської єпархії УПЦ пояснили, чому священик не відспівав дитину ромів.

Трагедія сталася у багатодітній сім’ї села Озеро Ківерцівського району Волинської області, повідомляє Волинь.Post.

Після майже п’яти років боротьби з раком зупинилося серце дев’ятирічної Регіни Чужук. Відразу після смерті дитини мама дівчинки звернулася до місцевого священика з проханням провести церковний обряд поховання, проте отримала відмову. За словами жінки, причиною цього стало те, що дівчинку хрестили у церкві Київського патріархату.

Рідні померлої відмови священнослужителя не розуміють, проте і засуджувати не беруться.

Натомість у коментарі виданню в УПЦ пояснили, що все робили правильно, бо відспівати представника іншої конфесії не мають права.

«Все це тому, що УПЦ і УПЦ КП - різні конфесії. Так само і в інших конфесіях. В Римо-католицькій церкві не відспівують представників, наприклад, Християн Віри Євангельської, а в Українській греко-католицькій церкві не відспівують представників церкви Свідків Єгови. Попри те, як ці ситуації завжди подаються інформаційно, ця практика є абсолютно нормальною для людей, які є вірними тієї чи іншої конфесії. Взагалі це є нормою, коли людину відспівують там, де вона була охрещена», – розповів голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ МП Олег Точинський.

За словами рідних, відспівати дівчинку погодився священик із сусіднього села – саме там знаходиться найближча церква Київського патріархату.