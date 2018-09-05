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Вийшла друком книга про відродження канонізації святих у Руській Православній Церкві

01:19, 05 вересня 2018
Православ`я
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Видання рекомендовано широкому колу читачів / foma.ru

Вийшла в світ книга члена Синодальної комісії Московського Патріархату з канонізації святих архімандрита Дамаскіна (Орловського) «Слава і трагедія руської агіографії», присвячена відродженню практики причислення до лику святих у Руській Православній Церкві.

У монографії отця Дамаскіна на основі великої бази джерел розглядаються питання порядку та критеріїв канонізації у Руській Православній Церкві, повідомляє сайт журналу "Фома".

Також у книзі порушені питання прославлення новомучеників і сповідників Руської Церкви, канонізації місцевошанованих святих наприкінці XIX — початку XX століть.

Крім того, висвітлюється діяльність Синодальної і деяких єпархіальних комісій із канонізації святих.

Видання рекомендовано широкому колу читачів, які цікавляться історією Руської Православної Церкви.

Книга видана Регіональним громадським фондом «Пам'ять мучеників та сповідників Руської Православної Церкви».

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