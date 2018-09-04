Одеська єпархія УПЦ відправила гуманітарну допомогу першокласникам Донецької області
23:43, 04 вересня 2018Православ`я
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Гуманітарну допомогу школярам вручили українські військовослужбовці / eparhiya.od.ua
Співробітники соціального відділу Одеської єпархії відправили гуманітарну допомогу першокласникам загальноосвітньої школи села Лисівка Покровського району Донецької області.
Про це повідомляється на офіційному сайті єпархії. У навчальний заклад було доставлено шкільні рюкзаки з усіма необхідними приналежностями, які вручили першокласникам.
Допомога була відправлена 3 вересня з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела від імені Одеської єпархії до урочистої лінійки, присвяченої початку нового навчального року.
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