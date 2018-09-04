Одеська єпархія УПЦ відправила гуманітарну допомогу першокласникам Донецької області

Співробітники соціального відділу Одеської єпархії відправили гуманітарну допомогу першокласникам загальноосвітньої школи села Лисівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомляється на офіційному сайті єпархії. У навчальний заклад було доставлено шкільні рюкзаки з усіма необхідними приналежностями, які вручили першокласникам.

Допомога була відправлена 3 вересня з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела від імені Одеської єпархії до урочистої лінійки, присвяченої початку нового навчального року.