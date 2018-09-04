Майже 30 тисяч віруючих вклонилися десниці Спиридона Триміфунтського у Красноярську

Ковчег із десницею святого Спиридона Триміфунтського з Греції, з острова Корфу, вперше відвідує 12 міст Росії.

За три дні перебування десниці (правої руки) святителя Спиридона Триміфунтського в Красноярську їй вклонилися майже 30 тисяч віруючих, повідомляє сайт журналу "Фома".

— У період перебування святині на Красноярській землі загалом до неї молитовно вклонилися 29 300 віруючих, — сказав ключар Покровського собору ієромонах Ігнатій (Голинченко).

Зазначається, що до святині за ці дні приклалися не лише жителі Красноярська, але і паломники з різних міст і поселень краю, а також із Хакасії і Іркутської області.

Красноярський край став самою східною точкою, куди ковчег із десницею святителя доставили в рамках його першого принесення 12 містами Росії.

Після 16.00 4 вересня святиня вирушила в наступну точку свого маршруту — місто Кемерово, де вона перебуватиме з 5 по 6 вересня у Знам'янському кафедральному соборі.

Розклад перебування мощей у Росії, а також іншу корисну інформацію можна подивитися на спеціальному сайті.