На Соловках відтворять храм, в якому в роки ГУЛАГу молилися ув'язнені

Храм на честь Онуфрія Великого, в якому в роки існування Соловецького табору особливого призначення (СЛОН) дозволяли молитися ув'язненим, в тому числі священикам, відтворять на Соловках.

Про це повідомляє російська інформагенція.

Як розповів позаштатний радник губернатора Архангельської області Дмитро Яскорський, до 2016 року головний архітектор регіону, розробник генерального плану селища Соловецьке, церква була зруйнована в 1930-ті роки.

"Церкву планується відтворити, такі плани є у Соловецького монастиря, які ми підтримуємо. Лише в цій маленькій скромній церкві у Соловецькому таборі особливого призначення було дозволено молитися віруючим і священикам, засланим на Соловки", - сказав Яскорський.

За його словами, церква була побудована в кінці XIX - початку XX століття.

«Вона поєднувала дерев'яні та кам'яні конструкції, це був типовий парафіяльний храм, але його цінність не порівнянна з архітектурними достоїнствами. Відтворення церкви Онуфрія Великого стане великим пам'ятником священномученикам Руської Православної Церкви», - зазначив він.