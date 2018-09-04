У музеї Покровського Хотькова монастиря представили сторінки з житія преподобних Сергія, Кирила і Марії Радонезьких

Музей історії Покровського Хотькова ставропігійного жіночого монастиря запрошує відвідувачів на екскурсії.

В експозиції музею представлені сторінки з житія преподобного Сергія і преподобних Кирила і Марії Радонезьких, старовинні книги і предмети, знайдені на території монастиря, ікони, священні предмети, що належали обителі, зразки рукоділля та особисті речі сестер, а також фотографії та інші експонати, що стосуються поданої історичної епохи. Про це повідомляє "Монастирський вісник".

При відвідуванні музею гості мають можливість у відновленій усипальниці вклонитися останкам ігумені Магдалини (Шигаревої), яка очолювала обитель у 1848-1855 роках, і схимонахині Марії (у миру Марфи), яка подвизалася у затворі з 1825 по 1854 роки.

Дизайн музею здійснено за сприяння члена Спілки художників Росії Олега Данилова і колективу творчої майстерні «Добра справа».