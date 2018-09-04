У Стефано-Махриському монастирі відзначили 665-річчя заснування та 25-річчя відродження обителі

У день пам'яті святителя Варлаама, єпископа Суздальського і Таруського, Махриського чудотворця, 3 вересня, Патріарх Кирил відвідав Свято-Троїцький Стефано-Махриський ставропігійний жіночий монастир у селі Махрі Олександрівського району Володимирської області.

У 2018 році виповнилося 25 років від дня відновлення чернечого життя у Махриській обителі, а також 665 років від часу її заснування, повідомляє "Монастирський вісник".

Біля святих врат обителі Предстоятеля Руської Православної Церкви зустрічали настоятелька обителі ігуменя Єлисавета (Жегалова), насельниці та вихованки монастирського притулку для дівчаток.

У храмі Живоначальної Трійці монастиря, де покояться мощі святителя Варлаама, Патріарх звершив Божественну літургію. До 25-річчя відновлення чернечого життя у Троїцькому храмі завершені ремонтно-реставраційні роботи і розпис стін.

Після сугубої єктенії Патріарх Кирил звершив молитву про мир в Україні.

По закінченні Літургії Патріарх звершив славлення біля чесних мощей святителя Варлаама, Махриського чудотворця. У лику місцевошанованих святих Володимирської єпархії єпископ Суздальський і Таруський Варлаам був прославлений у день пам'яті преподобного Стефана Махриського 27 липня 2000 року.

На завершення Патріарх Кирил відвідав Стефановський храм, де вклонився чесним мощам преподобного Стефана Махриського.