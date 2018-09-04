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У Києві на міжнародній конференції обговорять питання духовної та світської освіти

16:48, 04 вересня 2018
Православ`я
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КДАіС / news.church.ua

Організатором конференції виступає Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви, повідомляє прес-служба КДА.

Цього року конференція присвячена 100-літтю від дня смерті видатного патролога, випускника та викладача Київської духовної академії Сергія Єпифановича (1886-1918).

В центрі уваги конференції будуть наступні питання:

Історичний шлях Київської духовної академії: проблеми і перспективи наукового дискурсу;

Наукова спадщина С. Єпіфановича в контексті сучасної науки;

Патрологія як наукова дисципліна: історія та перспективи розвитку;

Доля викладачів та студентів Київської духовної академії в радянську добу;

Історія та сьогодення духовних і богословських навчальних закладів;

Шляхи розвитку богословської освіти в незалежній Україні.

Заявки та тексти доповідей приймаються Оргкомітетом до 1 жовтня.

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