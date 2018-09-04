У Києві на міжнародній конференції обговорять питання духовної та світської освіти
У Києві з благословення Блаженнішого Онуфрія Митрополита 23 жовтня відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція
Організатором конференції виступає Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви, повідомляє прес-служба КДА.
Цього року конференція присвячена 100-літтю від дня смерті видатного патролога, випускника та викладача Київської духовної академії Сергія Єпифановича (1886-1918).
В центрі уваги конференції будуть наступні питання:
Історичний шлях Київської духовної академії: проблеми і перспективи наукового дискурсу;
Наукова спадщина С. Єпіфановича в контексті сучасної науки;
Патрологія як наукова дисципліна: історія та перспективи розвитку;
Доля викладачів та студентів Київської духовної академії в радянську добу;
Історія та сьогодення духовних і богословських навчальних закладів;
Шляхи розвитку богословської освіти в незалежній Україні.
Заявки та тексти доповідей приймаються Оргкомітетом до 1 жовтня.
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