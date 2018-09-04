У Києві на міжнародній конференції обговорять питання духовної та світської освіти

У Києві з благословення Блаженнішого Онуфрія Митрополита 23 жовтня відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція Організатором конференції виступає Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви, повідомляє прес-служба КДА. Цього року конференція присвячена 100-літтю від дня смерті видатного патролога, випускника та викладача Київської духовної академії Сергія Єпифановича (1886-1918). В центрі уваги конференції будуть наступні питання: Історичний шлях Київської духовної академії: проблеми і перспективи наукового дискурсу; Наукова спадщина С. Єпіфановича в контексті сучасної науки; Патрологія як наукова дисципліна: історія та перспективи розвитку; Доля викладачів та студентів Київської духовної академії в радянську добу; Історія та сьогодення духовних і богословських навчальних закладів; Шляхи розвитку богословської освіти в незалежній Україні. Заявки та тексти доповідей приймаються Оргкомітетом до 1 жовтня. Детальніше читайте тут.

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