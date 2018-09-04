У Києво-Печерській лаврі спростували інформацію щодо проведення «молебню про зростання курсу криптовалют»
15:06, 04 вересня 2018Православ`я
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Києво-Печерська лавра / dsnews.ua
У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі спростували інформацію про проведення "молебню про зростання курсу криптовалют".
Інформація про так званий «Молебень про зростання курсу криптовалют», який нібито мав служитися в лаврі, 3 вересня, не відповідає дійсності, повідомляється на сайті обителі.
"На жаль, ця неправдива інформація розповсюджується у соціальних мережах, її мета - дискредитація як звершуваного в головній святині нашого народу служіння, так і всієї Української Православної Церкви.
Закликаємо всіх православних християн і все українське суспільство не піддаватися на подібного роду провокації", - йдеться в повідомленні.
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