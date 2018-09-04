У Білорусі відбудеться міжнародна православна конференція, присвячена ролі жінок в історії краю

Міжнародна науково-практична конференція «Жінки в історії рідного краю: життя і діяльність», присвячена 100-річчю створення Союзу православних жінок і Року малої батьківщини в Білорусі, відбудеться 25 жовтня.

Про це повідомляється на офіційному порталі Білоруської Православної Церкви.

Проблемне поле конференції: історико-церковне краєзнавство й освіта, роль жінок у вивченні та збереженні історії рідного краю, жінки в регіональній історії, служіння жінки в православній церкві в 1918-2018 роках, подвиг новомучениць та сповідниць в історії малої батьківщини, жінки-краєзнавці.

Конференція відбудеться на базі закладу освіти Федерації профспілок Білорусі «Міжнародного університету «МІТСО», Вітебська філія.

Зареєструватися можна до 28 вересня. Подробиці про конференцію і схема заявки на участь – в інформаційному листі.