В Одесі священик УПЦ відвідав учнів школи-інтернату для слабочуючих
12:55, 04 вересня 2018Православ`я
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Клірик Одеської єпархії відвідав школу-інтернат для слабочуючих дітей / eparhiya.od.ua
З благословення митрополита Агафангела настоятель храму святої преподобномучениці Єлисавети (для людей з вадами слуху) протоієрей Святослав Мінаєв 3 вересня відвідав школу-інтернат № 97 Одеси для слабочуючих дітей.
Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
На святковій лінійці священик привітав усіх учнів зі святом знань та побажав успіхів у навчанні, а вчителям терпіння. Також протоієрей Святослав благословив усіх на майбутній навчальний рік.
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