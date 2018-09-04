В Одесі священик УПЦ відвідав учнів школи-інтернату для слабочуючих

З благословення митрополита Агафангела настоятель храму святої преподобномучениці Єлисавети (для людей з вадами слуху) протоієрей Святослав Мінаєв 3 вересня відвідав школу-інтернат № 97 Одеси для слабочуючих дітей.

Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

На святковій лінійці священик привітав усіх учнів зі святом знань та побажав успіхів у навчанні, а вчителям терпіння. Також протоієрей Святослав благословив усіх на майбутній навчальний рік.