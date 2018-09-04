У Київських духовних школах для кандидатів у священний сан відбувся ставленицький іспит

У Київських духовних школах 3 вересня відбулось засідання Ставленицької комісії.

Кандидати у священний сан повинні здати екзамени з літургіки та показати знання Церковного уставу та богослужіння, повідомляє прес-служба КДА.

Ставленицький іспит здавали вихованці та студенти Київських духовних шкіл: диякон Андрій Антоненко - студент ІІ курсу магістратури КДА, Гайда Олександр і Шафар Василь - студенти І курсу магістратури, а також вихованець семінарії Геращенко Богдан.