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У Київських духовних школах для кандидатів у священний сан відбувся ставленицький іспит

11:48, 04 вересня 2018
Православ`я
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В Київських духовних школах відбувся ставленицький іспит / kdais.kiev.ua

Кандидати у священний сан повинні здати екзамени з літургіки та показати знання Церковного уставу та богослужіння, повідомляє прес-служба КДА.

Ставленицький іспит здавали вихованці та студенти Київських духовних шкіл: диякон Андрій Антоненко - студент ІІ курсу магістратури КДА, Гайда Олександр і Шафар Василь - студенти І курсу магістратури, а також вихованець семінарії Геращенко Богдан.

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