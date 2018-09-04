Священик УПЦ духовно підтримав неповнолітніх в'язнів Запорізького слідчого ізолятора
11:15, 04 вересня 2018Православ`я
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Священик УПЦ відвідав неповнолітніх ув'язнених Запорізького слідчого ізолятора / hramzp.ua
Протоієрей Віктор Усатюк 3 вересня відвідав персонал та неповнолітніх ув'язнених Запорізького слідчого ізолятора, щоб привітати їх із Днем знань.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
У храмі, який діє на території Запорізького СІЗО, отець Віктор звершив молебень перед початком навчання, після чого священик вручив учням смачні подарунки, а також освячені ручки та зошити.
Кожен ув'язнений отримав від священнослужителя свою частку уваги. Ніхто не залишається без слів підбадьорення, розради та підтримки.
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