Запорізька єпархія УПЦ проводить акцію на підтримку бездомних тварин

Запорізька єпархія УПЦ оголошує про проведення у вересні-жовтні акції «Дай лапу, друже!».

Акція приурочена до Всесвітнього дня тварин, який відзначається 4 жовтня, повідомляє прес-служба єпархії.

Суть проекту полягає в зборі необхідних коштів для безпритульних тварин та відвідуванні вихованцями недільних шкіл та усіх небайдужих людей притулку для тварин з передачею зібраних речей.

Організатори акції пропонують надати допомогу притулку для тварин «Дай лапу, друже!». Притулок потребує кормів для собак і кішок, крупи (крім перловки), підстилки для тварин, гумові іграшки, повідки, нашийники.

"У наш час усіляких негараздів і проблем брати наші менші особливо потребують нашої турботи, вони практично виживають завдяки небагатьом людям, які не забувають про високе призначення людини допомагати слабким і беззахисним. Давайте разом з нашими дітьми приєднаємося до них", - закликають у Запорізькій єпархії.

Контакти притулку можна знайти тут.