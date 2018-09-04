На Закарпатті освятили новий Свято-Покровський храм УПЦ

У неділю, 2 вересня, керуючий Мукачівською єпархією УПЦ, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив архієрейське богослужіння у Свято-Покровському храмі села Гукливий (присілок Таламаш), що на Воловеччині Закарпатської області.

Перед початком літургії владика звершив чин освячення нового престолу та храму, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

За богослужінням підносилась сугуба молитва за мир на українській землі.

Після хресного ходу у своєму слові архіпастир висловив подяку настоятелю протоієрею Михаїлу Цюркало, священнослужителю храму протоієрею Георгію Конепуд та всім благодійникам, за докладені ними труди.