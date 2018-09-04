Єпископ Баришівський провів літургію на честь ікони Божої Матері «Світлописана»

У понеділок, 3 вересня, вікарій Київської Митрополії єпископ Баришівський Віктор, керуючий Східним київським вікаріатством, звершив святкове богослужіння у храмі на честь ікони Божої Матері «Світлописаної» з нагоди престольного свята.

Літургія відбулася з благословення Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, повідомляє Офіційний сайт Київської Митрополії УПЦ.

Після читання Святого Євангелія владика звернувся до вірних зі словом проповіді. На сугубій ектенії архієрей підніс молитву за мир в Україні.

Наприкінці богослужіння було звершено хресну ходу. Після відпусту архієрей передав настоятелю і парафіянам благословення Предстоятеля Української Православної Церкви.