Єпископ Баришівський провів літургію на честь ікони Божої Матері «Світлописана»
00:34, 04 вересня 2018Православ`я
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Богослужіння відбулося з нагоди престольного свята / mitropolia.kiev.ua
У понеділок, 3 вересня, вікарій Київської Митрополії єпископ Баришівський Віктор, керуючий Східним київським вікаріатством, звершив святкове богослужіння у храмі на честь ікони Божої Матері «Світлописаної» з нагоди престольного свята.
Літургія відбулася з благословення Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, повідомляє Офіційний сайт Київської Митрополії УПЦ.
Після читання Святого Євангелія владика звернувся до вірних зі словом проповіді. На сугубій ектенії архієрей підніс молитву за мир в Україні.
Наприкінці богослужіння було звершено хресну ходу. Після відпусту архієрей передав настоятелю і парафіянам благословення Предстоятеля Української Православної Церкви.
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