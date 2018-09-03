Напруга між Патріархом Кирилом і Патріархом Варфоломієм спадає - в УПЦ прокоментували зустріч на Фанарі

Протягом декількох останніх днів до подій, що відбувалися у Стамбулі, була прикута увага не тільки представників Православних Церков світу, але й багатьох українських ЗМІ.

Про те, що насправді відбувалося на Фанарі з 31 серпня по 3 вересня, у коментарі для Інформаційно-просвітницького відділу — заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич.

"31 серпня 2018 року у Стамбулі відбулася зустріч Святішого Патріарха Кирила зі Всесвятішим Патріархом Варфоломієм. Багато говорилося про цю зустріч. Хотілося б дещо прояснити.

Перший результат зустрічі: важливо, що вона відбулася. Тому що були певні сили, які хотіли, щоб цієї зустрічі не було. Патріарх Кирил після завершення зустрічі сказав: «Добре». Патріарх Варфоломій сказав: «Добре, добре». «Кαλά, καλά» — грецькою.

Про зміст зустрічі знають лише два Патріархи, два митрополити і перекладач. Але, судячи з тих коментарів, які давали представники цих Церков, зокрема Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон та представник Константинопольського Патріархату митрополит Гальський Еммануїл: зустріч була конструктивною, можливо, не простою, але позитивною. Позитивною в тому сенсі, що були намічені шляхи до вирішення тих чи інших питань.

По-друге: психологічна атмосфера між Святішими Патріархами покращується, напруга між Патріархом Кирилом і Патріархом Варфоломієм спадає. Це дає підстави думати, що і напруга між Московським і Константинопольським Патріархатами також буде спадати.

Вакуум інформації про саму зустріч породжує різні домисли, тому я б хотів закликати всіх вірити тільки офіційній інформації та не вірити чуткам.

Варто зазначити, що з 1-го по 3-є вересня в Константинополі проходить Синаксис, тобто Архієрейський Собор, зібрання єпископату Константинопольської Православної Церкви зі всього світу. Синаксис не покликаний приймати рішення, а має лише консультативний характер. Себто впродовж цих трьох днів під час зібрання ієрархію доводять до відома стосовно тих чи інших питань. Коли ми чуємо про те, що Синаксис щось вирішив, — нічого подібного, вирішувати єпископи Константинопольської Православної Церкви зараз нічого не будуть.

Згідно зі Статутом Константинопольського Патріархату, рішення ієрархи приймають лише на Синодах.

Найближчий Синод Константинопольської Церкви має відбутися 19-21 жовтня, а наступне засідання Синоду — в листопаді. Одразу зазначу, що порядок засідань Синоду визначався майже на початку року", - прокоментував Миколай Данилевич.