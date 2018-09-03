У Мінську відзначать 120-річчя храму Олександра Невського на військовому некрополі

У 2018 році виповнюється 120 років з дня освячення храму святого благовірного великого князя Олександра Невського на Військовому кладовищі міста Мінська.

Центральною подією урочистостей, присвячених знаменній річниці, стане престольне свято храму — середа 12 вересня, день пам'яті благовірного князя Олександра Невського, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

У рамках урочистостей до храму буде принесена ікона святителя Луки, архієпископа Сімферопольського і Кримського, з часткою його чесних мощей. Святкову Божественну літургію очолить митрополит Мінський і Заславський Павел.

Крім того, у великому залі Білоруської державної філармонії відбудеться концерт на честь ювілею Олександро-Невського храму. У програмі — кантата С. Прокоф'єва «Олександр Невський» і увертюра П. Чайковського «1812 рік».

Олександро-Невський храм був зведений у пам'ять про подвиг воїнів, що боролися за визволення Болгарії від османського ярма під час Російсько-турецької війни 1877-1878 років. Це єдиний храм Мінська, який практично повністю зберіг свій первісний вигляд. Військове кладовище, на якому розташована Олександро-Невська церква, у першій половині ХХ століття стало національним некрополем. Тут поховані народні поети Янка Купала і Якуб Колас, багато діячів білоруської науки і культури, а також понад 500 солдатів і офіцерів, партизанів і підпільників, які загинули при звільненні Мінська від нацистських окупантів 3 липня 1944 року.