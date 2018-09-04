Рівненська єпархія УПЦ оголосила збір коштів на допомогу багатодітній родині погорільців

Рівненська єпархія Української Православної Церкви оголосила збір коштів для допомоги багатодітній родині, яка втратила будинок в результаті пожежі.

Про це повідомляється на офіційному сайті єпархії.

«З благословення митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія, в храмах Здолбунівського благочиння оголошено збір коштів на придбання житла для сім'ї Миколи Джурика з села Мала Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області, в якій виховуються 9 дітей», - йдеться у повідомленні.

Пожертви можна перераховувати на рахунок Ощадбанку 5167 4910 1187 4681, одержувач Сич Надія Федорівна (сестра Миколи).

Телефони для довідок: (098) 854-55-56 (протоієрей Василь Нечаєв, керівник соціально-гуманітарного відділу Рівненської єпархії), (097) 051-96-24, (096) 767-19-38, (096) 623-25-07 (волонтери).