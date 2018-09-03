У Беслані пройшла триденна вахта пам'яті за жертвами шкільної трагедії 2004 року

У Беслані (Північна Осетія) в суботу 1 вересня помолилися про дітей і дорослих — жертв атаки терористів на міську школу №1 у 2004 році.

За традицією вахта пам'яті в місті за жертвами трагедії проходить три дні – з 1 по 3 вересня, повідомляє сайт журналу "Фома".

З самого ранку 1 вересня люди стали приходити у згорілий шкільний спортзал, який став меморіальним комплексом, а рівно о 09.15 продзвенів пам'ятний шкільний дзвінок.

Заупокійну літію біля поклонного хреста, встановленого в спортзалі, очолив архієпископ Владикавказький і Аланський Леонід у співслужінні духовенства єпархії.

Також цього дня владика Леонід звершив літію з покладанням квітів біля пам'ятника, встановленого на місці загибелі співробітника ФСБ Росії, Героя Росії Дмитра Розумовського, який рятував заручників у 2004 році.

Нагадаємо, що в результаті захоплення терористами школи №1 у Беслані 1 вересня 2004 року загинули і пізніше померли від поранень 334 людини, у тому числі 186 дітей. Інвалідами стали 126 колишніх заручників, з яких 70 — діти.